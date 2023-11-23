Жителям Карелии объяснили, как быстро дорожники должны убирать снег

Сроки снегоочистки и устранения зимней скользкости на дорогах определены ГОСТом Р 50597-2017 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». Об этом сообщил ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела управтодор РК Иван Ильин.

Срок уборки рыхлого или талого снега отсчитывают с момента окончания снегопада, метели, зимней скользкости - с момента ее обнаружения.

«На дорогах III и IV технической категории срок устранения рыхлого или талого снега составляет 6 часов, на дорогах V категории - 12 часов. Обочины дорог должны быть очищены от снега на 50% их ширины. Срок устранения зимней скользкости на дорогах III технической категории составляет 5 часов, на дорогах IV категории - 6 часов, на дорогах V категории - 12 часов», - приводит минтранс Карелии слова эксперта. // фото «Петрозаводск говорит»