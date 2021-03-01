Жителям Карелии расскажут, как подготовиться к пенсии

2 марта Отделение Пенсионного фонда России по РК проведет очередную горячую линию для жителей республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Завтрашнее мероприятие будет посвящено вопросам заблаговременной подготовки к пенсии. На вопросы жителей республики ответит руководитель группы оценки пенсионных прав Отделения ПФР Татьяна Гуменюк.

Звонки от жителей Карелии будут приниматься 2 марта с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-55-00. Фото yakutia-daily.ru