Фиксики и Барбоскины очень дорого обошлись предпринимателю из Карелии

К пряжинским приставам поступили судебные решения о взыскании с предпринимателя М. компенсации за нарушение авторских прав на товарный знак и произведения изобразительного искусства, сообщает УФССП Карелии.

По решению суда, взыскание составило почти 233 тысячи рублей. Такой вердикт стал возможным после того как АО «Сеть Телевизионных Станций», ООО «Студия анимационного кино «Мельница» и АО «Аэроплан» обратились в суд с заявлением о нарушении авторских прав в связи с тем, что предприниматель М. незаконно осуществлял продажу детских игрушек без согласования с правообладателями авторских прав на эти игрушки.

Предметом спора стали персонажи мультсериалов «Три кота»: Коржик, Компот, Карамелька; «Фиксики»: Нолик и Симка, а также семья Барбоскиных из одноименного анимационного сериала.

По иску, судебным приставом-исполнителем было обращено взыскание на средства, находящиеся на расчетных счетах в банке. Были вынесены постановления о временном ограничении на выезд должника из РФ, об ограничении проведения расходных операций по кассе, о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства. Должнику направлено требование о предоставлении автомашины с целью наложения на нее ареста.

В результате предприниматель погасил долг в полном объеме. Исполнительное производство окончено.

Фото с сайта r10.fssp.gov.ru