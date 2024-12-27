Жителям Карелии рассказали о погоде 27 декабря

В Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков, прогнозируют в региональном гидрометцентре. Ветер юго-западный, западный умеренный порывистый. Температура воздуха -1, -3 в течение суток.

В Карелии переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -3, +2.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Сортавале, Олонце днем 0;

В Медвежьегорске, Пудоже, Сегеже, Суоярви днем -1. // фото «Петрозаводск говорит»