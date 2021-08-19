Жителям Карелии бесплатно дают в прокат вещи для младенцев

Власти Карелии реализуют комплекс мер по внедрению социальных практик, направленных на сокращение бедности. Одна из таких мер – прокат вещей для маленьких детей, сообщили в правительстве республики.

В пункты проката могут обратиться родители малышей с рождения и до трех лет. Им предоставят вещи первой необходимости. Например, коляски, пеленальные столики, кроватки, автокресла, стульчики для кормления.

Все это можно получить бесплатно, но нужно прийти с паспортом, свидетельством о рождении ребенка и СНИЛС.

В первые шесть месяцев текущего года помощь уже оказали более чем 50 семей республики. Пункты проката действуют в Петрозаводске, Кеми, Сегеже, Пудоже, Сортавале, Олонце. // Фото: heymattallen/Pixabay