Школу в Кеми из-за ошибок проектировщика достроят лишь в 2023 году

Новая школа в Кеми появится еще не скоро, хотя работы на объекте идут активно. Как сообщил глава Карелии Артур Парфеничков, в данный момент заливают бетон в фундамент, основание пола и подвала.

Общий объем заливки должен составить 12 тысяч кубов, уже сделано 2,5 тысячи. Руководитель республики поставил подрядчику задачу заливать по тысяче кубов каждый месяц. Тогда к апрелю или маю следующего года общестроительные работы по заливке бетона завершат, можно будет начать внутреннюю отделку здания.

Сейчас на стройплощадке работают 60 человек, но на будущей неделе застройщик увеличит число рабочих на 20 человек.

В качестве срока завершения строительства школы Парфенчиков обозначил 2023 год. При этом он подчеркнул, что у властей нет претензий к подрядчику.

«Компания выполняет все взятые на себя обязательства, и сейчас, столкнувшись с ошибками проектировщиков, которые не учли выход скальных пород, продолжает работы на площадке и готова наверстать отставание», - сообщил глава Карелии.

Дело в том, что скалы в месте строительства школы выступают существенно выше уровня подвальных помещений.

«Сейчас строителям придется исправлять эти ошибки — новый проект уже готов. При этом обязательно доведем до конца вопрос ответственности проектировщиков за фактически подложный проект», - отметил Парфенчиков.

Он добавил, что сделаны очень важные работы: в котельной на улице Энергетиков для нужд школы и больничного городка смонтировали три новых механизированных котла, установили современное насосное оборудование. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте