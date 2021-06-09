Жителя Карелии жестоко обманули при покупке автомобиля

В полицию Медвежьегорского района обратился 52-летний мужчина. Он рассказал, что пытался купить грузовик, чтобы работать на нем, и был обманут мошенниками, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пострадавший нашел в Интернете объявление о продаже автомобиля. Он связался с продавцом, который огласил цену - 315 тысяч рублей - которая нашего земляка полностью устроила. Продавец рассказал, что живет в другом регионе, но в случае сделки пригонит грузовик самостоятельно.

У жителя Карелии попросили предоплату - 25 тысяч рублей. Он беспрекословно перевел деньги. Затем продавец попросил еще 50 тысяч, чтобы заправить автомобиль. Далее под различными предлогами собеседник еще несколько раз звонил покупателю и вынудил его перевести еще 140 тысяч рублей, после чего пропал.

По заявлению жителя республики проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото freepik.com