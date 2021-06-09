Житель Карелии оставил без присмотра телефон и лишился денег со счета

В полицию Сегежского района обратился 73-летний мужчина. Он рассказал, что с его банковского счета пропали 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что в день инцидента пенсионер был в одном из учреждений и ненадолго оставил без присмотра свой мобильный телефон. Вскоре ему позвонили родственники и сообщили, что он перевел на незнакомый номер крупную сумму.

Под подозрение попал 32-летний мужчина, который случайно оказался рядом с пожилым человеком. Он рассказал, что заметил безхозный мобильник и перевел с помощью специальной услуги деньги с чужого счета на свой.

Возбуждено уголовное дело о краже, ведется следствие. Фото v-pravda.ru