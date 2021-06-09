09 июня 2021, 12:19
Происшествия

Двух судебных приставов застрелили в Сочи

Стрелок задержан в Адлере, по предварительным данным, приставы должны были вручить ему бумаги о сносе дома

В результате перестрелки в пляжном районе Сочи погибли два судебных пристава, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Мужчина, открывший огонь в Адлере, задержан полицией. Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что приставы приехали для проведения исполнительных действий, но в них стали стрелять.

По сведениям издания, приставы должны были вручить мужчине документы о сносе дома. (фото tvkrasnodar.ru, @russiakuban_chat)

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Сочи
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Приставы
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