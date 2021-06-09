Двух судебных приставов застрелили в Сочи

В результате перестрелки в пляжном районе Сочи погибли два судебных пристава, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Мужчина, открывший огонь в Адлере, задержан полицией. Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что приставы приехали для проведения исполнительных действий, но в них стали стрелять.

По сведениям издания, приставы должны были вручить мужчине документы о сносе дома. (фото tvkrasnodar.ru, @russiakuban_chat)