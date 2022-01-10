Жителя Карелии задержали при покупке крупной партии наркотиков

В Сортавале перед судом предстанут трое местных жителей. Их обвиняют в попытке приобретения наркотиков, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным следствия, в сентябре 2021 года 41-летний местный житель решил купить более килограмма наркотика. Он сделал это с помощью двух знакомых, которые перевели деньги поставщику.

При попытке забрать закладку из тайника мужчины были задержаны сотрудниками полиции.

41-летнему сортавальцу предъявлено обвинение в незаконном приобретении наркотиков без цели сбыта. Его товарищей обвиняют в пособничестве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото pixabay.com/Inactive_account_ID_249