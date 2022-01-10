Жителя Карелии убили в рождественскую ночь

В Беломорске возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины. Арестованы двое подозреваемых, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в ночь на 7 января в поселке Сосновец трое мужчин распивали алкоголь. В состоянии опьянения двое приятелей беспричинно из хулиганских побуждений расправились со своим товарищем.

На следующий день один из подельников сам сообщил в полицию о преступлении. В квартире был обнаружен труп. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по предварительному сговору.

Беломорский городской суд принял решение арестовать подозреваемых. Расследование продолжается. Фото источника