Жителя Карелии отправили за решетку за нездоровый интерес к детям

53-летнего жителя Прионежского района осудили за преступления в отношении малолетних детей. Его признали виновным в совершении иных насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении двух не достигших 14 лет несовершеннолетних.

В момент преступления мужчина был пьян. Все случилось летом рядом с парком. Мужчина «совершил в отношении девочек 7 и 8 лет действия сексуального характера», сообщили в пресс-службе СУ СК по РК. Действия мужчины заметила женщина, которая позвонила в полицию.

Мужчину задержали, заключили под стражу и судили. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима. // фото freepik.com/ fabrikasimf