15 декабря 2023, 10:43
Еще в одном карельском городе «заминировали» все школы
Детей и педагогов эвакуировали 15 декабря в Пудоже
Тревожные сигналы утром 15 декабря поступили в учебные заведения Пудожа.
«Все школы города получили рассылку о взрывном устройстве»,
- сообщил в соцсети глава района Алексей Зубов.
Сотрудников и детей эвакуировали. Здания проверяют правоохранители.
«Мы принимаем все необходимые меры и держим ситуацию на контроле», - заверил чиновник.
Письма с угрозами получили сегодня две школы в Олонце. Ранее угрозы поступали в учебные заведения в Петрозаводске. // фото unsplash.com