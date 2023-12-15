Еще в одном карельском городе «заминировали» все школы

Тревожные сигналы утром 15 декабря поступили в учебные заведения Пудожа.

«Все школы города получили рассылку о взрывном устройстве»,

- сообщил в соцсети глава района Алексей Зубов.

Сотрудников и детей эвакуировали. Здания проверяют правоохранители.

«Мы принимаем все необходимые меры и держим ситуацию на контроле», - заверил чиновник.

Письма с угрозами получили сегодня две школы в Олонце. Ранее угрозы поступали в учебные заведения в Петрозаводске. // фото unsplash.com