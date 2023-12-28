Жителя Карелии осудили за кражу спиленных деревьев с делянок

На три года условно осудили 45-летнего водителя за кражу в крупном размере, сообщили в Следкоме Карелии. Такое наказание мужчина получил за то, что в течение месяца в прошлом году вывозил лес с делянок себе на участок.

Мужчина трудился в коммерческой организации водителем грузовика и перевозил лес. Он тайно вывез с делянок лесоматериалы и разгрузил по месту жительства, древесиной он собирался воспользоваться. Но пропажу обнаружили, ущерб компании превысил 259 тысяч рублей.

Следователи арестовали автомобиль мужчины. Суд в Медвежьегорске назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года условно, с испытательным сроком три года. // фото скриншот видео пресс-службы СУ СК по РК