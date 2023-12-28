В СВО погиб мобилизованный из Эссойлы

В ходе специальной военной операции погиб Роман Никитин из Эссойлы. Жизнь бойца оборвалась 20 декабря.

На военную службу молодой человек был призван в сентябре прошлого года в ходе частичной мобилизации, сообщили в администрации Пряжинского района.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. // фото из VK-сообщества «администрация Пряжинского района»