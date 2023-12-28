28 декабря 2023, 10:50
В СВО погиб мобилизованный из Эссойлы
В ходе специальной военной операции оборвалась жизнь Романа Никитина
В ходе специальной военной операции погиб Роман Никитин из Эссойлы. Жизнь бойца оборвалась 20 декабря.
На военную службу молодой человек был призван в сентябре прошлого года в ходе частичной мобилизации, сообщили в администрации Пряжинского района.
Местные власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. // фото из VK-сообщества «администрация Пряжинского района»