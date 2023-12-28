Две женщины пострадали в жесткой аварии в Сегежском районе

На федеральной трассе «Кола» в Сегежском районе столкнулись Skoda Roomster и экскаватор. Дорожный инцидент произошел на 713-м километре трассы 27 декабря в 18:10.

Женщина-водитель за рулем «Шкоды» выбрала небезопасную скорость и дистанцию, сообщили в ГИБДД Карелии. В итоге иномарка врезалась в двигавшийся впереди экскаватор.

В аварии травмы получили две женщины 19 и 86 лет - пассажиры «Шкоды». Их госпитализировали. // фото пресс-службы ГИБДД Карелии