28 декабря 2023, 10:15
Происшествия

Две женщины пострадали в жесткой аварии в Сегежском районе

Экскаватор и иномарка столкнулись на трассе «Кола»

На федеральной трассе «Кола» в Сегежском районе столкнулись Skoda Roomster и экскаватор. Дорожный инцидент произошел на 713-м километре трассы 27 декабря в 18:10.

Женщина-водитель за рулем «Шкоды» выбрала небезопасную скорость и дистанцию, сообщили в ГИБДД Карелии. В итоге иномарка врезалась в двигавшийся впереди экскаватор.

В аварии травмы получили две женщины 19 и 86 лет - пассажиры «Шкоды». Их госпитализировали. // фото пресс-службы ГИБДД Карелии

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Метки: 
трасса «Кола»
новости Карелии
авария
Сегежский район
ГИБДД РК
экскаватор