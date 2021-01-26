Жителя Карелии оштрафовали за нападение на полицейского

В ссоре бывших супругов досталось полицейскому. Инцидент произошел в декабре прошлого года в поселке Золотец Беломорского района, сообщили в Следуоме Карелии.

50-летний нетрезвый мужчина повздорил с бывшей женой. Прибывший полицейский вывел мужчину на улицу, но тот повел себя агрессивно и ударил полицейского.

Суд признал беломорчанина виновным в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. (фото business-vector.info)