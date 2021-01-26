Автомобиль сбил ребенка в Петрозаводске и уехал

ГИБДД объявила в розыск водителя автомобиля, сбившего ребенка на улице Антикайнена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в 12 часов 22 января на пересечении улиц Антикайнена и Гоголя в Петрозаводске. ДТП попало в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как двое детей бросились через дорогу, не убедившись в своей безопасности. В итоге один из них был сбит машиной.

Мальчику 2010 года рождения была оказана медицинская помощь. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП и не сообщил о происшествии в Госавтоинспекцию.

ГИБДД Петрозаводска просит откликнуться очевидцев аварии. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.