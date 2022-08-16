Жителя Карелии оштрафовали за избиение женщины лопатой

Мировой суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 7000 рублей по административному делу о побоях. Однако на решение было подана жалоба. Ее рассмотрел Прионежский суд и изменил сумму штрафа.

Как говорилось в протоколе об административном нарушении, у мужчины на дороге произошел конфликт с женщиной, во время которого он раз ударил оппонентку снегоуборочной лопатой в грудь и область паха, а также дважды ударил ее лопатой по телу. В суде мужчина заявил, что ничего такого не делал. По его словам, в то время, которое было указано в протоколе, он делал прививку. Соответственно быть в двух местах сразу он не мог. Мужчина и правда делал прививку в день, когда произошла стычка на дороге. Это подтвердили материалы дела.

«Судья пришел к выводу о том, что, учитывая расположение амбулатории по отношению к месту совершения административного правонарушения, факт нахождения гражданина по месту, указанному в протоколе об административном правонарушении, не опровергнут», - сообщили в пресс-службе суда.

В результате районный суд снизил мужчине, который ранее не привлекался к административной ответственности, размер штрафа на две тысячи рублей. (фото unsplash.com, Tingey Injury Law Firm)