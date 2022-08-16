Двух мужчин разыскивают по подозрению в краже на Кукковке

Полиция Петрозаводска разместила видео с камеры наблюдения, на котором запечатлены возможные злоумышленники.

В кадре – двое мужчин в белом. У того, что в шортах, в руках пакет. Лиц не различить. Судя по дате, запись была сделана в начале июня около 23:45.

Полиция подозревает мужчин с записи в краже в микрорайоне Кукковка. Горожан, которые могли узнать разыскиваемых, просят звонить по номеру: 8 911-401-00-07. (фото скриншот)