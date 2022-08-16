Парапланерист из Карелии разбился в Кабардино-Балкарии

16 августа в Чегемском ущелье в Кабардино-Балкарии погиб парапланерист из Карелии.

В телеграм канале «МЧС КБР» сообщается, что в 13:25 спасателям поступил сигнал о жесткой посадке парапланериста в верховьях Чегемского ущелья. К месту инцидента выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Мужчину, 1989 года рождения, обнаружили мертвым. Его тело передали сотрудникам скорой помощи. Причины трагедии устанавливаются. (фото Денис Абрамов, ТАСС)