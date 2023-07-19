19 июля 2023, 10:36
Жителя Карелии ограбили в собственном доме
Мужчина из Пряжи подозревается в грабеже с применением насилия
В полицию Пряжи обратился местный житель. Он рассказал, что у него отобрали 2000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Потерпевший пояснил, что преступление произошло в его доме. Мужчина выпивал с приятелем. Когда алкоголь закончился, гость засобирался в магазин и потребовал у хозяина квартиры деньги. Тот отказал. Тогда собутыльник с применением силы отобрал средства у друга и ушел. Добытые деньги злодей пропил.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com