Жителя Карелии ограбили в собственном доме

В полицию Пряжи обратился местный житель. Он рассказал, что у него отобрали 2000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что преступление произошло в его доме. Мужчина выпивал с приятелем. Когда алкоголь закончился, гость засобирался в магазин и потребовал у хозяина квартиры деньги. Тот отказал. Тогда собутыльник с применением силы отобрал средства у друга и ушел. Добытые деньги злодей пропил.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com