Жителя Карелии обвиняют в сексуальной связи со школьницей

30-летнего жителя республики будут судить за интимную связь с несовершеннолетней девочкой. Мужчина имел отношения со школьницей и неоднократно занимался с ней сексом, сообщается на сайте Следкома.

«По версии следствия, в 2019 году обвиняемый встречался с 14-летней девушкой, и заведомо зная о ее несовершеннолетнем возрасте, неоднократно совершал с ней половые сношения»,

- уточняется на сайте.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина может лишиться свободы на срок до 4 лет.