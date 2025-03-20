Жительницу Сегежи обманули с заменой домофона

Аферисты запутали жительницу Сегежи, убедив ее, что завтра будут менять домофонные двери. Во время диалога женщина продиктовала код из СМС, после чего с ее карты списалась крупная сумма денег, об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия.

68-летняя жительница Сегежи разговаривала с мошенником по телефону, обсуждая замену домофонных дверей. Злоумышленник попросил продиктовать уникальный код, пришедший женщние. Жертва назвала его, после чего обнаружила, что с ее карты на сторонний счет перевели 69 000 рублей.

Полиция проводит проверку. Сотрудники правоохранительных органов просят быть людей внимательнее и не разглашать уникальные коды посторонним.