20 марта 2025, 18:18
Общество

Жительницу Сегежи обманули с заменой домофона

Пенсионерка стала жертвой новой схемы мошенников
Фото: freepik

Аферисты запутали жительницу Сегежи, убедив ее, что завтра будут менять домофонные двери. Во время диалога женщина продиктовала код из СМС, после чего с ее карты списалась крупная сумма денег, об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия. 

68-летняя жительница Сегежи разговаривала с мошенником по телефону, обсуждая замену домофонных дверей. Злоумышленник попросил продиктовать уникальный код, пришедший женщние. Жертва назвала его, после чего обнаружила, что с ее карты на сторонний счет перевели 69 000 рублей.

Полиция проводит проверку. Сотрудники правоохранительных органов просят быть людей внимательнее и не разглашать уникальные коды посторонним. 

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Метки: 
Республика Карелия
Карелия
Сегежа
Сегежский район
Полиция
обман
аферисты
мошенники
мошенничество