Сотрудники ГИБДД поймали нарушителей возле Университетского лицея

Только за полчаса у Университетского лицея в Петрозаводске сотрудники ГИБДД зафиксировали три нарушения при перевозке детей в автомобилях. Родители привозят учеников к лицею на переднем сиденье, не фиксируют ремнем безопасности и даже не имеют специальных кресел.

Всего с начала года сотрудники оштрафовали более 50 водителей за перевозку юных пассажиров с нарушениями. В прошлом году число ДТП с участием детей увеличилось, в том числе отметили в ГИБДД, двое детей погибли.

В рейде проверяли и то, как водители высаживают детей из автомобилей. Здесь тоже немало нарушений, когда ребенок выходит на проезжую часть и создает опасную аварийную ситуацию.

Отметим, что поводом для проверки водителей у Университетского лицея стали обращения жителей Петрозаводска.