Максим Мазуровский рассказал о приграничной безопасности Карелии

9 марта в Петрозаводске состоялся семинар по приграничной безопасности в условиях передела мира с участием легендарного разведчика Андрея Безрукова. Перед лекцией эксперта с вводным словом к участникам семинара обратились Глава Карелии Артур Парфенчиков и Максим Мазуровский.

По мнению Мазуровского, происходящие в мире изменения сопоставимы с тем, что происходило 100 лет назад, когда технологический прогресс привёл к двум мировым войнам или одной тридцатилетней. В результате от нескольких аграрных империй осталось два супер-государства с ядерными ракетами и космической гонкой.

«Автоматизация, роботизация, программы и нейросети делают человека ненужным, как трудовой и военный ресурс,

- говорит Максим Мазуровский.

- Загляните на 20-30 лет вперёд, и вы поймёте, что олигархам не надо увеличивать число работников и солдат. Их функции быстрее и дешевле выполнят роботы и программы. Цифровизация и автоматизации требует всё больше энергии, а её не хватает. Поэтому устроили пандемию, а затем началась война за доступ к ресурсам. Заплатив кровавую цену, Россия выстояла в развязанной войне на Украине и санкционной (финансовой) войне и медленно, но уверенно начала воевать и на идеологическом фронте».

По его мнению, у России - все шансы обрести суверенитет в глобальной гибридной войне, если мы осуществим рывок в технологиях и управлении, как СССР сделал в 30-е годы. Тогда Сталин сказал: «Мы отстали от Запада на 50 лет, и либо мы проведём индустриализацию за 10 лет, либо нас сомнут».