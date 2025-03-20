Мостик к мемориалу павшим защитникам все-таки может появиться

Жители деревни Гакугса в Пудожском районе несколько лет добиваются перехода через канаву к памятнику павшим защитникам, который они установили своими силами. Кажется, в решении вопроса с переходом появилась надежда.

Как мы рассказывали ранее, с дороги подхода к мемориалу нет - канава. Подойти можно через кладбище, дальше через лес, но зимой пройти по сугробам невозможно. Люди готовы ухаживать за мемориалом круглый год. Они попросили сделать переход к мемориалу к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На проблему обратили в Народном фронте.

В региональном минтрансе сообщили, что вопрос обустройства дополнительного перехода у федеральной трассы к мемориалу прорабатывается. Чиновники обратились в ФКУ Упрдор «Кола».

«Коллеги из федерального ведомства откликнулись на просьбу и сообщили о проработке вопроса обустройства мостика через придорожную водоотводную канаву. Данный подход позволит улучшить доступность значимого объекта в преддверии празднования 80летия Победы в Великой Отечественной войне», - сообщается в паблике минтранса Карелии.