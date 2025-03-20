Шандалович: Парламент направил 129 млн рублей на выплаты детям войны

По инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова депутаты в бюджете предусмотрели выделение 128,6 млн рублей на единовременные выплаты детям войны к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и их доставку.



«Важно то, что мы сегодня с вами предусмотрели выплаты детям войны в размере 5 тысяч рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. И всего это 128,6 миллиона, и у нас такая возможность появилась благодаря тому, что наша экономика активно работает. Это не просто финансовая поддержка, это дань уважения и благодарности людям, которые в детском возрасте столкнулись с лишениями, голодом и потерями, но выстояли и помогли одержать победу, участвовали в восстановлении страны. Выплату получат 24 777 жителей»,

- сказал Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.



Напомним, в июне 2021 года карельские парламентарии приняли Закон «О детях войны в Республике Карелия». Документ устанавливает особый статус и меры поддержки для жителей Карелии, которые родились с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

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