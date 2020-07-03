Жительницу Карелии обманули при покупке бассейна в Интернете

36-летняя жительница одного из поселков Прионежского района стала жертвой мошенников в Интернете. Подробности рассказали в полиции.

Женщина на одном из сайтов наткнулась на объявление о продаже каркасного бассейна стоимостью семь тысяч рублей. Предложение ее заинтересовало, и женщина связалась с продавцом. В ответ ей предложили общаться через мессенджер. Продавец также хотела получить предоплату за товар.

Для перевода денег продавец выслала ссылку. Ничего не подозревавшая жительница Карелии ввела реквизиты своей карты, в том числе и код с оборотной стороны. После этого с банковской карты женщины списали три тысячи рублей, а продавец перестала выходить на связь. Полиция организовала проверку по заявлению потерпевшей.