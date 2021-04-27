Жительницу Карелии избили прямо на рабочем месте

В полицию обратилась 34-летняя жительница Олонца и заявила, что ее избили прямо на рабочем месте, сообщает МВД Карелии.

Заявительница работает диспетчером в службе такси. Когда она находилась на рабочем месте, в офис вошла незнакомая женщина. Она стала высказывать претензии по поводу оказания услуги, а затем и нанесла потерпевшей несколько ударов кулаками. В итоге недовольная клиентка покинула помещение, а пострадавшей понадобилась помощь медиков.

Личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 46-летняя местная жительница.

Возбуждено уголовное дело. Наказание за преступление такого рода – до двух лет лишения свободы.

Фото с сайта progorodchelny.ru