Жительница Карелии может надолго сесть за попытку убить любимого

35-летняя жительница Карелии предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство.

Криминальный инцидент случился в декабре прошлого года в Сортавале, рассказали в Следкоме Карелии. Женщина в состоянии опьянения, как предполагают следователи, в ходе конфликта с сожителем напала на него с ножом.

В итоге нападавшая причинила сожителю колото-резаное ранение груди. Потерпевшего отвезли в больницу, мужчина остался в живых. А женщине теперь грозит до 15 лет лишения свободы. (фото мвдднр.рус)