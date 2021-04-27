В Карелии задержан водитель иномарки, перевозивший наркотики

Инспекторы ДПС ГИБДД находились на маршруте патрулирования трассы «Кола» в Прионежском районе, сообщает МВД Карелии.

На подъезде к Петрозаводску они остановили для проверки автомобиль «Рено Логан». Помимо водителя в салоне находился 19-летний пассажир. Полицейские заметили, что во время остановки он выбросил в окно сверток, в котором находилось 0,238 грамма наркотического средства. Для обнаруженного вещества такое количество является значительным.

В ходе дальнейшего разбирательства 35-летний водитель признался, что приобрел наркотик через интернет-магазин для собственного потребления. Попав в поле зрения полицейских, он испугался, и попросил пассажира избавиться от нелегального вещества.

Мужчина был отстранен от управления транспортным средством и направлен на медицинское освидетельствование. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел вечером, в минувший четверг.

Фото с сайта МВД Карелии