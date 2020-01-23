Жительнице Карелии не разрешили провезти через границу колбасу и масло

Жительница Карелии возвращалась из Финляндии с полными сумками съестных подарков. В ручной клади в МАПП «Вяртсиля» у путешественницы нашли 33 упаковки молока, сарделек, колбасы и масла.

По сообщению Россельхознадзора, общий вес товаров составил 15,2 кг. Тем самым россиянка превысила разрешенную норму ввоза на 10,2 кг. Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора у жительницы Карелии не было.

В итоге продукты сверх нормы в 5 кг ей пришлось вернуть в Финляндию. Также ей придется выплатить штраф.