23 января 2020, 10:08
Общество

Жительнице Карелии не разрешили провезти через границу колбасу и масло

Путешественница везла из Финляндии слишком много продуктов, перевес которых превысил 10 кг

Жительница Карелии возвращалась из Финляндии с полными сумками съестных подарков. В ручной клади в МАПП «Вяртсиля» у путешественницы нашли 33 упаковки молока, сарделек, колбасы и масла.

По сообщению Россельхознадзора, общий вес товаров составил 15,2 кг. Тем самым россиянка превысила разрешенную норму ввоза на 10,2 кг. Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора у жительницы Карелии не было.

В итоге продукты сверх нормы в 5 кг ей пришлось вернуть в Финляндию. Также ей придется выплатить штраф.

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Метки: 
Россельхознадзор
новости Карелии
Финляндия
МАПП «Вяртсиля»
колбаса
сардельки
молоко