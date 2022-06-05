Жительница Суоярви устроила шопинг, расплачиваясь украденной картой

В полицию Суоярви обратился 63-летний местный житель. Он сообщил, что у него пропала банковская карта, а затем со счета были списаны 12 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе МДВ Карелии, выяснилось, что в последний раз потерпевший расплачивался картой, когда покупал в магазине алкоголь. В тот день у него дома собралась большая веселая компания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские проверили всех участников застолья и установили, что к преступлению причастна 35-летняя ранее судимая землячка потерпевшего. Позже женщина призналась, что, похитив карту, уехала в Петрозаводск, где в течение шести дней совершала покупки в магазинах. Часть средств она обналичила в банкомате.

Злоумышленнице придется ответить перед законом по статье 158 УК РФ «Кража», наказание по которой составляет либо штраф от 100 тысяч рублей, либо полтора года лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Фото: stock.adobe.