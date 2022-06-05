Карельские росгвардейцы за неделю задержали 15 правонарушителей

Вневедомственная охрана Карелии проводит охрану учреждений, квартир, коттеджей, гаражей. За прошедшую неделю сотрудники подразделения Росгвардии по тревожным сигналам совершили 326 выездов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 12 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций. Кроме того, росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования, задержали 13 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступлений – двух человек.

Сотрудники Росгвардии заверили, что имущество граждан всегда под надежной защитой. Фото: 10.rosguard.gov.ru.