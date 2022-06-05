05 июня 2022, 12:06
Карельские росгвардейцы за неделю задержали 15 правонарушителей
Правоохранители за семь дней совершили 326 выездов
Вневедомственная охрана Карелии проводит охрану учреждений, квартир, коттеджей, гаражей. За прошедшую неделю сотрудники подразделения Росгвардии по тревожным сигналам совершили 326 выездов.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 12 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций. Кроме того, росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования, задержали 13 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступлений – двух человек.
Сотрудники Росгвардии заверили, что имущество граждан всегда под надежной защитой. Фото: 10.rosguard.gov.ru.