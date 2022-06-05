По дорогам Карелии продолжают разъезжать пьяные водители

Очередной пьяный водитель был оставлен сотрудниками ГИБДД в поселке Ледмозеро Муезерского района. Как выяснилось, 46-летний местный житель управлял автомобилем «Форд Мондео», не имея водительских прав. Кроме того, после освидетельствования с помощью алкотестера, выяснилось, что он был пьян – показания прибора соответствовали 1,29 мг/л.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД, нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления». Согласно закону, мужчине грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение о временном лишенни водительских прав примет суд.

Госавтоинспекция Карелии рекомендует жителям региона о фактах управления авто нетрезвыми водителями сообщать в полицию по короткому номеру - 102 или 112. Фото: vk.com.