05 июня 2022, 09:56
В Олонецком районе семь пожарных тушили деревянные постройки
Возгорание произошло в хозяйственных постройках
Сообщение о пожаре поступило на пульт ЕСС-01 Олонца из деревни Рыпушкалица – сначала дым, а затем и пламя распространялись по хозяйственным постройкам.
«Для ликвидации пожара привлекались семь сотрудников ПЧ-35. Огонь был потушен, пострадавших нет, но строения выгорели полностью»,
- рассказали в ОПС по Олонецкому району.
Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. Фото: vk.com.