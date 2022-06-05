05 июня 2022, 09:56
Происшествия

В Олонецком районе семь пожарных тушили деревянные постройки

Возгорание произошло в хозяйственных постройках

Сообщение о пожаре поступило на пульт ЕСС-01 Олонца из деревни Рыпушкалица – сначала дым, а затем и пламя распространялись по хозяйственным постройкам.

«Для ликвидации пожара привлекались семь сотрудников ПЧ-35. Огонь был потушен, пострадавших нет, но строения выгорели полностью»,

- рассказали в ОПС по Олонецкому району.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. Фото: vk.com.

 

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пожарная часть - 35