Жительница Сортавалы заплатила миллион, чтобы не расстаться с машиной

Жительница Сортавала оказалась должна 1 050 000 рублей в пользу таможни, но не спешила долг гасить, сообщает служба судебных приставов Карелии.

Служба изучила имущество и финансы женщины. Сначала нашлись счета, что позволило судебному приставу обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на них, в сумме более 600 000 рублей.

Кроме того, во владении должницы оказался автомобиль СУЗУКИ SХ4.

«Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении указанного автомобиля, а также гражданке С. было вручено требование о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста с целью дальнейшей его оценки и реализации»,

- пишут приставы.

Запрет на продажу машины и ее арест сподвигнул женщину немедленно погасить долг в полном объеме, включая и исполнительский сбор.