Segezha Group наращивает внутренние перевозки по воде

В период навигации в мае - июне с.г. внутренние перевозки круглого леса по воде Segezha Group (входит в АФК «Система») выросли на 26,9% год к году, с 177,171 тыс. м3 до 224,831 тыс. м3.

Поставки сырья водным путем на комбинаты идут по Беломоро-Балтийскому и Волго-Балтийскому каналам, Северо-Двинской водной системе, акватории Онежского и Ладожского озер, по рекам Енисей и Ангара.

Транспортировка лесосырья по внутренним водным артериям занимает важное место в системе логистики Segezha Group.

Например, Сегежский ЦБК и ЛДК «Сегежский» за два месяца навигации этого года получили 97,029 тыс. м3 и 26,069 тыс. м3 заготовленного сырья, соответственно. Сегежский ЦБК увеличил этот показатель на 5 %, с 92,029 тыс. м3, ЛДК «Сегежский» - почти в 6 раз, с 4,281 тыс. м3.

«Наши лесозаготовительные филиалы в Северо-Западном федеральном округе показывают хорошие результаты в течение всего периода навигации»

- отмечает руководитель направления по водным перевозкам дирекции по логистике Segezha Group Андрей Удалов.

По его словам, кардинальных изменений состояния флота и условий договоров не планируется. Все заявки Службы лесообеспечения будут выполнены своевременно. Водный путь экономически выгоден компании, и, если бы не естественные природные ограничения по навигации, его можно было бы использовать круглогодично.

«Увеличения водного фрахта удалось достичь благодаря грамотной организации логистики, оперативной подготовке причалов и улучшению системы выгрузки сырья на Сегежском ЦБК и ЛДК «Сегежский»

- констатирует директор по логистике управляющей компании Segezha Group Андрей Юдин.

Он также подчеркивает, что в текущем году своевременной отгрузке водным путем способствуют благоприятные погодные условия в регионах присутствия компании.