Жительница карельской деревни спела песню по случаю открытия моста

Пенсионерка спела на новом мосту душевную песню о родных местах. Открытие получилось праздничным и необычным. Новая переправа через реку Эняйоки заменила старый, аварийный мост.

Компания ООО «АДСК» возвела это мостовое сооружение всего за четыре месяца. Работы были масштабными: устройство опор, монтаж пролетных строений, устройство деревянных настилов, установка барьерного ограждения, укрепленного каменной призмой и георешетками, устройство локальных очистных сооружений, а также создание двухсторонней пешеходной зоны.

Специалисты Кондопожского ДРСУ уложили асфальт. Новый мост стал не только важной артерией для автомобилей, но и безопасным пространством для пешеходов, рассказали в Минтрансе Карелии.

В соцсетях видео с поющей местной жительницей набрало за два дня больше пяти тысяч просмотров. Подписчики оценили артистичность певуньи и работу строителей переправы. Мост имеет важное значение для жителей района и туристов. Работы выполнили в рамках госпрограммы Карелии «Развитие транспортной системы». // скрин видео от Минтранса РК.