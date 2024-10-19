Участнику СВО из Карелии подарили автомобиль на ручном управлении

Вручение специально оборудованной машины состоялось в Карелии впервые. Инициативу государственного фонда «Защитники Отечества» по адаптации автомобилей под нужды ветеранов боевых действий поддержал Президент России Владимир Путин. Всего в этом году по всей стране будет вручено 200 автомобилей, в 2025 году - 300.

В карельском филиале фонда «Защитники Отечества» ветерану СВО Валентину Карманову, жителю поселка Матросы Пряжинского района, передали ключи от автомобиля «Lada Granta» на ручном управлении с автоматической коробкой передач. Поздравила ветерана с получением нового транспортного средства Лариса Подсадник, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам, региональный координатор федерального проекта «Женское движение Единой России» в Республике Карелия.

"Хочу сказать вам большое спасибо, за то, что вы, парни, у нас такие есть, сильные, смелые, такие, какими должны быть настоящие мужчины. Автомобиль точно поможет в семейной и профессиональной жизни, полноценной вовлеченности во все сферы деятельности",

– сказала Лариса Подсадник.

В сентябре 2022 года Валентин Карманов был мобилизован. За службу рядовой награжден медалью «За укрепление боевого содружества» и Медалью Суворова. В 2023 году Валентин получил серьезное ранение, в результате которого потерял обе ноги. Несмотря на это, он всегда стремится к самостоятельности и полноценной жизни.

В этом ему помогает карельский филиал фонда «Защитники Отечества», где ветеран находится на комплексном персональном сопровождении. Благодаря поддержке фонда в доме ветерана установили систему «умный дом», поручни, специальную сантехнику, помогли приобрести высокотехнологичные и удобные протезы для занятий спортом, получить выплаты от страховой и удостоверение ветерана боевых действий.

Сегодня Валентин Карманов живет полноценной жизнью: работает в Республиканской психиатрической больнице сантехником, весной этого года женился, скоро в семье родится сын. Новой машиной Валентин остался доволен. Права у него уже есть. Он уверен, что автомобиль пригодится в хозяйстве – ездить на работу, в магазин, до города.

С начала работы в карельский филиал фонда «Защитники Отечества» по различным вопросам обратились 4500 людей, по большой части запросов приняты положительные решения, и необходимая помощь оказана. Фонд помогает получить юридическую, медицинскую, психологическую помощь, занимается вопросами соцподдержки, реабилитации, адаптации жилого помещения, трудоустройства, переподготовки ветеранов и другими.