Мосты и дороги: премьер-министр Чепик проверил готовность объектов

Александр Чепик является куратором Петрозаводска и лично контролирует проекты, реализуемые в городе. Премьер-министр Правительства оценил готовность объектов, отремонтированных и благоустроенных в этом строительном сезоне.

И.о. руководителя региона Александр Чепик совместно с Главой Петрозаводска Инной Колыхматовой и представителями подрядных организаций посетили ряд объектов в микрорайонах Октябрьский, Кукковка, Древлянка и Центр. В рамках муниципальных контрактов с Администрацией столицы Карелии АО «АБЗ-Дорстрой» ремонтирует дорожную инфраструктуру города. Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнены работы на 11 объектах улично-дорожной сети Петрозаводска.

Среди отремонтированных объектов – улица Мелентьевой, соединяющая Октябрьский и Первомайский районы. Здесь подрядчик уложил почти 14 тыс. кв. м асфальта. Протяженность обновленной магистрали – 1,35 км. Улица всегда отличалась интенсивным трафиком, по словам Инны Колыхматовой, в Администрацию приходило множество обращений от горожан о необходимости привести дорогу в нормативное состояние – сегодня эти работы выполнены. Александр Чепик обратил внимание представителей муниципалитета на необходимость тесного взаимодействия с управляющими организациями – чтобы по возможности синхронизировать ремонты дворовых и междворовых проездов, в особенности, когда специализированная техника уже работает на объектах и не требует дополнительного налаживания логистики для доставки строительных материалов.

Ещё более масштабные работы выполнены на Комсомольском проспекте. Дорожники полностью восстановили 2,3 км покрытия магистрали, соединяющей центр города с микрорайонами Голиковка и Кукковка. Кроме того привели в нормативное состояние тротуары на участке от Кукковского кольца до Курганского проезда. Сегодня подрядчик заканчивает устройство деформационных швов на путепроводе проспекта над железнодорожными путями.

Ещё один путепровод – Гоголевский – также отремонтирован подрядчиком с опережением срока. Он является важной для города транспортной артерией, т.к. позволяет из центра добраться до крупных микрорайонов – Перевалки и Древлянки, в т.ч. существенно сократить путь до Республиканской больницы им. В. А. Баранова. Как отметили представители подрядчика, общая площадь нового покрытия здесь составила около 11 тыс. кв. м. Кроме того, вне рамок контракта – в качестве спонсорской помощи – «АБЗ-Дорстрой» отремонтировало участки вблизи Гоголевского путепровода – на перекрестках с улицами Черняховского и Красноармейской.

Проверил качество выполненных работ Александр Чепик и на Пименовском мосту. В этом году нагрузка на сооружение серьезно возросла из-за реконструкции переправы через реку Лососинка на улице Маршала Мерецкова. В максимально сжатые сроки ООО «Кондопожское ДРСУ» заменило деревянный настил Пименовского моста и выполнило асфальтирование. Подрядчику осталось заменить металлические барьерные ограждения, а проезд по мосту уже был открыт накануне – 17 октября.

"Уже сегодня по поручению Главы республики из регионального бюджета Петрозаводску дополнительно выделили 300 млн рублей на содержание дорог – необходимое финансирование на уборку и снегоочистку в городе сформировано",

– сообщил Александр Чепик.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году в Петрозаводске благоустраивают 7 общественных территорий, выбранных жителями города в ходе голосования весной прошлого года. Александр Чепик проверил состояние парка Патриот после обновления. Работы на общественной территории выполнило ООО «ЛЮМАКС». Пешеходные дорожки здесь замостили брусчаткой, отсевом обустроили второстепенные тропинки, зону отдыха возле водоема уложили специальной тротуарной плиткой с фактурой «под дерево», также оборудовали лестничные спуски к воде для кормления уток, установили скамейки и урны.

"За этот строительный сезон в городе удалось выполнить ремонт множества объектов. В следующем году мы отметим День Карелии в Петрозаводске, поэтому работы будут продолжены. В рамках празднования необходимо будет синхронизировать работу с Фондом капитального ремонта – обновление фасадов домов и благоустройство улиц должно быть выполнено комплексно",

– отметил Александр Чепик.

В конце сентября в парке торжественно открыли Сад памяти героев, погибших в ходе СВО. Место для него выбрали символичное – в районе пересечения Лесного проспекта и Сыктывкарской улицы – здесь в годы Великой Отечественной войны проходила линия обороны Петрозаводска.

Осенью жители города вместе с Главой республики Артуром Парфенчиковым высадили в саду декоративные яблони в память о погибших бойцах. Здесь же был установлен камень с мемориальной табличкой. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.