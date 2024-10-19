Водитель, сопровождавший машину реанимации, извинился за свою скорость

Утром 18 октября петрозаводчанин очень быстро ехал на своем автомобиле - он двигался по Лесному проспекту в сторону Древлянки, нарушая правила, мигая и сигналя водителям, с просьбой уступить дорогу. Сегодня он рапространил свое письмо с извинениями, рассказав, что в этом же направлении двигалась машина реаниамации, в которой находился его маленький ребенок.

"В первую очередь, хотел сказать всем неравнодушным водителям: спасибо Вам огромное за то, что вы смотрите в зеркала и правильно оцениваете ситуацию. Отдельно прошу прощения у водителя фургона, задел зеркало (если оно сломалось, сообщите пожалуйста)",

- пишет мужчина в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Он уточнил, что так нельзя делать, несмотря на обстоятельства. Но, видимо, в данной ситуации не мог поступить иначе.

"В это же время, в том же направлении, двигалась машина реанимации, с сиреной и мигалками, в которой везли моего ребенка без сознания, и, к сожалению, она продвигалась с трудом, потому, что кто-то считает, что не нужно уступать дорогу. Нарушая правила, нагло ведя себя на дороге, я быстрее доехал, чем автомобиль со спецсигналами",

- пишет горожанин.

Мужчина призвал всех помнить, что в машине скорой помощи могут оказаться дети, близкие и родственики. Он еще раз принес извинения всем, кому доставил дискомфорт на дороге в пятницу.

На вопросы комментаторов о состоянии ребенка, мужчина ответил, что все в порядке.