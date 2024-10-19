19 октября 2024, 13:58
В аэропорту «Петрозаводск» временно закрылось кафе
Руководство аэропорта приносит извинения перед пассажирами за неудобства
В аэропорту «Петрозаводск» не работает кафе. Это неудобство - временное, уверяет руководство предприятия, и просит пассажиров потерпеть.
Закрытие кафе произошло из-за смены арендатора, сообшает аэропорт в своем официальном паблике. Делается все возможное для того, чтобы точка питания возобновила свою работу как можно скорее.
Пока пассажирам, провожающим и встречающим предлагается выпить кофе из автомата. // Фото: Петрозаводск говорит.