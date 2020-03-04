Жительница Карелии соврала следователям о том, что ее изнасиловали

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Сегежского района. Женщину обвиняли в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемая обратилась в следственный отдел с заявлением об ее изнасиловании незнакомым мужчиной. В ходе проверки женщина, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, подтвердила информацию о совершении в отношении нее преступления. Однако следователи установили, что никакого преступления совершено не было, а заявление об изнасиловании женщина написала, преследуя личные интересы.

«Учитывая, что обвиняемая впервые совершила преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, признала свою вину, приняла меры к заглаживанию причиненного потерпевшему вреда, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении нее с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - сообщили в СК.