Жительница Карелии пожаловалась на тухлую воду

На качество привозной воды пожаловалась жительница пудожского поселка Водла.

Женщина написала редакции газеты «Пудожский вестник», что забор воды берется с Паниловой ямы. Чтобы использовать воду, ее сперва нужно отфильтровать.

«В этом омуте застойная вода, в нее стекает все с берегов поселка, где полощут белье, в летнее время купаются. Трупы животных, провалившихся в весеннее время, спускаются по течению в этот омут»,

- рассказала женщина. С ее слов, за «тухлую воду» платят «не малые копейки, тонна 450 руб».

В администрации Кубовского поселения сообщили, что техническую воду берут из реки Водла, а жители платят только за транспортные услуги. Там добавили, что сейчас цвет воды может измениться и в нем может появиться осадок из-за весеннего половодья. // фото «Петрозаводск говорит»