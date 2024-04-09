Неизвестные раскидывают отравленную колбасу в карельском городе

На улицах Медвежьегорска неизвестные раскидывают колбасу с отравой. Об опасности предупреждают в паблике «Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка». Мясной продукт с отравой нашли в минувшие выходные на улице Горького.

Ранее владельцев собак в Петрозаводске призвали следить за питомцами. Все из-за странного снега. В соцсети предполагала, что кто-то раскидал опасное для животных лекарство рядом с площадкой для выгула собак на Древлянке. // фото freepik.com/ azerbaijan stockers