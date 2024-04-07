На карельские озера начали возвращаться лебеди

Несмотря на запоздалую весну, в Карелию возвращаются перелетные птицы. На озерах в разных районах замечают лебедей. Люди фотографируют красивых птиц и снимают их на видео.

В частности, пара белых лебедей прилетела в Питкярантский район, видео опубликовала Татьяна Григорьева в группе «Краеведческий клуб "Оберег". Карелия». Два лебедя идут по льду озера Руокоярви

На заснеженном озере в Муезерском районе тоже заметили нескольких лебедей. Фотографии с окрестностей села Ругозеро опубликовали в группе «Рыбалка в Карелии». // фото: скриншот видео «Краеведческий клуб "Оберег". Карелия»/ВКонтакте