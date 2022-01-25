Жительница Карелии подала объявление в Интернет и осталась без денег

В полицию Пудожа обратилась 32-летняя горожанка, которая рассказала, что с ее банковской карты были списаны 9000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Женщина пояснила, что подала в Интернет объявление о продаже детской электрической качели. Почти сразу же с ней связался покупатель. Он прислал ссылку на некий сайт. На нем пудожанка ввела данные своей карты и код из смс-сообщения. Женщина ожидала, что ей переведут оплату, однако вместо этого со счета были списаны все деньги.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Жителей Карелии просят быть бдительными при совершении сделок в Сети.