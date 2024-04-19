Жительница Карелии лишилась водительских прав из-за слабого здоровья

Прокуратура Медвежьегорского района провела проверку и установила, что одна из местных жительниц имеет водительские права несмотря на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Надзорный орган обратился в суд с требованием обязать женщину сдать водительское удостоверение.

Решением суда требования прокурора удовлетворены. Судебный акт исполнен, водительское удостоверение аннулировано. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter