19 апреля 2024, 14:44
Жительница Карелии лишилась водительских прав из-за слабого здоровья
В Медвежьегорском районе прокуратура добилась аннулирования водительского удостоверения
Прокуратура Медвежьегорского района провела проверку и установила, что одна из местных жительниц имеет водительские права несмотря на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Надзорный орган обратился в суд с требованием обязать женщину сдать водительское удостоверение.
Решением суда требования прокурора удовлетворены. Судебный акт исполнен, водительское удостоверение аннулировано. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter